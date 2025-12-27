Что произошло за день: суббота, 27 декабря

Атака БПЛА на Москву, закрытие Красной площади в новогоднюю ночь и продление запрета на экспорт бензина

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Правительство продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля. Также продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей, в том числе приобретенных на биржевых торгах, который не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов.

- Москва подверглась масштабной атаке беспилотников. К вечеру субботы сообщалось о 26 сбитых БПЛА.

- Владимир Путин на одном из пунктов управления объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО. Президент заслушал доклад о взятии под контроль Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области. Начальник Генштаба РФ доложил, что после взятия Северска российская армия ускоренными темпами продвигается на Славянск.

- Красная площадь будет закрыта для посещения с вечера 31 декабря до утра 1 января. ГУМ-каток будет работать в соответствии со своим расписанием.

- Дональд Трамп примет Владимира Зеленского без участия лидеров ЕС, сообщает CNN со ссылкой на неназванных официальных лиц. Президент Украины заявлял, что ранее на этой неделе координировал переговорную позицию с рядом руководителей из Европы.

- Жительница Донецка задержана по подозрению в шпионаже. Также она публиковала призывы к убийству российских военнослужащих и нанесению огневых поражений по столице России.