Минобороны сообщило об уничтожении четырех дронов ВСУ над Ростовской областью

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Четыре украинских дрона сбиты над Ростовской областью, сообщило Минобороны России.

Беспилотники уничтожены с 22:55 по Москве до полуночи дежурными средствами ПВО, говорится в сообщении министерства.

В ночь на 15 августа над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников. Атаку отразили в Таганроге, Новошахтинске, Каменске-Шахтинском, Мясниковском, Неклиновском, Каменском и Красносулинском районах. По оперативным данным, люди не пострадали.