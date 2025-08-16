Военные сообщили о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются вглубь украинской обороны, заявило Минобороны РФ в субботу.

По его информации, группировкой "Центр" нанесены удары по украинским бригадам в ДНР, в том числе в районе Красноармейска (Покровска), вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по украинским позициям в ДНР, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.

Новость дополняется