Военные сообщили о продвижении группировки "Центр" вглубь обороны ВСУ

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" продвигаются вглубь украинской обороны, заявило Минобороны РФ в субботу.

По его информации, группировкой "Центр" нанесены удары по украинским бригадам в ДНР, в том числе в районе Красноармейска (Покровска), вооруженные силы Украины за сутки потеряли более 400 военнослужащих.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что "Южная" группировка улучшила положение по переднему краю, нанесла удары по украинским позициям в ДНР, за сутки ВСУ потеряли более 200 военнослужащих.

Новость дополняется

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Эксперты - о саммите на Аляске: это начало большого пути к миру

В Рязанской области объявлен траур после пожара на предприятии в Шиловском районе

Путин посетил Чукотку

Число погибших при пожаре в Рязанской области достигло 11 человек, 130 пострадали

Военная операция на Украине

В течение ночи дежурными средствами ПВО нейтрализованы 29 украинских БПЛА

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин прилетел на Аляску

МЧС сообщило о пяти погибших и 112 пострадавших на рязанском предприятии

Путин поручил зафиксировать сроки давности для оспаривания сделок по приватизации

Что произошло за день: пятница, 15 августа

Минтруд предложил снизить допустимую долю иностранных работников в 2026 году

