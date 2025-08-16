Чемезов сообщил, что есть иностранные заказы на истребитель Су-57

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57, есть конкретные заказчики, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в субботу.

"Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, в том числе США и Россия.

"Именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги", - заявил глава "Ростеха".

10 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первый иностранный заказчик истребителя Су-57 в 2025 году получит самолет и начнет его эксплуатацию.

29 января Чемезов заявил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует наращивание поставок истребителей пятого поколения Су-57 в войска и зарубежным заказчикам.