Чемезов сообщил, что есть иностранные заказы на истребитель Су-57

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Иностранные партнеры проявляют интерес к российскому истребителю Су-57, есть конкретные заказчики, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов в субботу.

"Интерес у иностранных партнеров к нашему самолету Су-57 очень большой. У нас уже есть конкретные заказчики", - сказал он в эфире Первого канала.

По его словам, многие страны занимаются созданием самолетов пятого поколения, в том числе США и Россия.

"Именно наш самолет участвует в реальных боевых действиях. Он во многом превосходит аналоги", - заявил глава "Ростеха".

10 февраля глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что первый иностранный заказчик истребителя Су-57 в 2025 году получит самолет и начнет его эксплуатацию.

29 января Чемезов заявил, что "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") планирует наращивание поставок истребителей пятого поколения Су-57 в войска и зарубежным заказчикам.

По официальной информации, Су-57 разработан в компании "Сухой" (ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

