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ОПК наращивает поставки в войска РФ истребителей Су-57 с гиперзвуковым оружием

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Поставки в войска истребителей пятого поколения Су-57 с гиперзвуковым оружием наращиваются, заявил первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-лейтенант Александр Максимцев.

"Наращиваются темпы поступления самолётов пятого поколения Су-57 с современными авиационными средствами поражения и гиперзвуковым оружием. Также осуществляется поставка новых образцов авиационных средств поражения, позволяющих значительно увеличить дальность поражения наземных (морских) и воздушных целей",- рассказал Максимцев в интервью газете "Красная звезда".

Он заявил, что также решаются задачи и по модернизации авиационной техники, поступают на вооружение новые системы ПВО.

"В целях наращивания возможностей по обороне административно-политических центров, важнейших объектов и районов страны, группировок войск и объектов тыла от массированных ударов средств воздушного нападения противника в войска активно поступают новые зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-СМД". Продолжается перевооружение на новейшие комплексы С-350 "Витязь" и С-400 "Триумф", - заявил генерал-лейтенант.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

В конце 2020 года Вооруженные силы России получили первый серийный Су-57.

Он также отметил, что поступление в войска надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж" позволило отслеживать возможные ракетные пуски на всех стратегических направлениях.

"В космических войсках заступили на боевое дежурство радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные по технологии высокой заводской готовности, что обеспечило сплошное периферийное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех стратегических воздушно-космических направлениях по всем типам траекторий полёта баллистических ракет",- сказал Максимцев.

Он также сообщил, что в ходе специальной военной операции ПВО-ПРО успешно отражает атаки ВСУ с применением ракет западного производства.

"Все современные ракеты Storm Shadow, ATACMS, реактивные снаряды HIMARS поражаются огнём средств ПВО-ПРО. Боевыми расчётами уничтожается более 95 процентов от общего количества средств воздушного нападения противника", - отметил Максимцев.

ВСУ РФ Александр Максимцев ВКС Су-57
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