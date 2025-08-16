Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом почти все направления взаимодействия двух стран, но, в первую очередь, говорили о возможном разрешении украинского кризиса.

"Мы поговорили практически по всем направлениям нашего взаимодействия, но прежде всего, конечно, говорили о возможном разрешении украинского кризиса на справедливой основе", - сказал он на совещании по итогам российско-американских переговоров.

"Конечно, у нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о причинах этого кризиса. Именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования", - продолжил Путин.

В сообщении на сайте Кремля отмечается, что в совещании принимали участие руководство администрации президента, правительства, Государственной Думы, министерств и ведомств.