Президент РФ назвал разговор с Трампом откровенным и содержательным

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин назвал свой разговор с американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже откровенным и содержательным, приближающим к нужным решениям по Украине.

"Разговор был очень откровенным, содержательным и, на мой взгляд, это приближает нас к нужным решениям", - сказал он на совещании по итогам российско-американских переговоров.

Как отмечается на сайте Кремля, в совещании приняли участие премьер Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава президентской администрации Антон Вайно, зампред Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь СБ Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, первые замруководителя администрации президента Алексей Громов и Сергей Кириенко, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощники президента Юрий Ушаков и Владимир Мединский, главы Минобороны, МИД, Минэкономразвития, Минфина Андрей Белоусов, Сергей Лавров, Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, руководители ФСБ и СВР Александр Бортников и Сергей Нарышкин, начальник генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и спецпредставитель президента по инвестиционному и экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

