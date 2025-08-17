Больше тысячи машин ожидают досмотра перед Крымским мостом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в воскресенье утром достигло 1 129, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"10:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 279 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани около трех часов, со стороны Керчи - час.