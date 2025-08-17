Очередь перед Крымским мостом со стороны Тамани сократилась до 625 машин

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Количество ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в воскресенье вечером сократилось до 625, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"22:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 625 транспортных средств. Время ожидания более двух часов", - говорится в сообщении.

Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

Ранее сообщалось, что к утру воскресенья в очереди на ручной досмотр при въезде на Крымский мост находилось более тысячи автомобилей.