Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье пресс-служба российского лидера.

"Владимир Путин информировал об итогах переговоров с Президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Ранее о телефонном разговоре Лукашенко и Путина сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".