Поиск

Путин проинформировал Лукашенко об итогах переговоров с Трампом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщила в воскресенье пресс-служба российского лидера.

"Владимир Путин информировал об итогах переговоров с Президентом США в Анкоридже. Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и, в свою очередь, рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.

Ранее о телефонном разговоре Лукашенко и Путина сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

Хроника 11 – 17 августа 2025 годаВстреча Путина и Трампа на Аляске
Анкоридж Аляска Дональд Трамп Владимир Путин Белоруссия Александр Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в разговоре с Токаевым дал оценку итогов встречи РФ и США в верхах на Аляске

ФСБ сообщила о предотвращении атаки украинского дрона на Смоленскую АЭС

Число пострадавших при пожаре в Рязанской области выросло до 135 человек

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Август в Анкоридже

Август в Анкоридже

В Воронежской области из-за атак БПЛА задержаны поезда

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Очереди машин к досмотровым пунктам перед Крымским мостом устранены

Что произошло за день: суббота, 16 августа

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин отметил, что в США детально изложил позицию РФ по украинскому урегулированию

Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия

Путин сообщил, что обсудил с Трампом почти все направления взаимодействия
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Президент РФ назвал визит на Аляску полезным и своевременным

Хроники событий
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске99 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6982 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });