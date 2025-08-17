Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся на Аляске переговоров

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в воскресенье провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", - говорится в сообщении.

"Президенты Беларуси и России обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске. Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия - США", - сообщает телеграм-канал.

Также главы государств затронули в разговоре отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений.