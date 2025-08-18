В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани стоит более тысячи машин

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту автомобилей в понедельник утром превысило 1200, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"05:00. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1203 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани составляет более трех часов.

Ранее вечером в воскресенье сообщалось о 625 автомобилях, ожидающих проезда по мосту.