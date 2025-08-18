Поиск

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 23 беспилотников ВСУ

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 23 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 20:00 мск 17 августа до 06:00 мск 18 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, БПЛА нейтрализованы над Тамбовской, Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Черным и Азовским морями.

