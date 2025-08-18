Что случилось этой ночью: понедельник, 18 августа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп и Владимир Зеленский проведут двустороннюю встречу перед переговорами с европейскими лидерами. По данным источников NewsNation, на встрече президентов США и Украины будет присутствовать американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Тем временем Трамп заявил, что Зеленский может завершить украинский конфликт немедленно, отказавшись от возвращения Крыма и вступления в НАТО.

- Российские военные перехватили и уничтожили в ночь на понедельник 23 украинских БПЛА над Тамбовской, Белгородской, Ростовской, Курской, Воронежской областями, Краснодарским краем, Крымом, а также Черным и Азовским морями.

- Число погибших при пожаре на предприятии в рязанском поселке Лесной увеличилось до 14 человек. Пострадали, по последним данным, 149 человек. Ранее сообщалось об 11 погибших и 135 пострадавших.

- Деревянная скульптура кота упала с пьедестала и убила ребенка в парке в Саратове. Погибшей девочке был 1 год 9 месяцев. СУ СК России по Саратовской области организовало проверку по факту произошедшего.



- Дождливая погода прогнозируется в Москве с понедельника. По данным Гидрометцентра России, на неделе в столице будет около плюс 20 градусов, самым теплым днем станет среда, когда столбики термометров поднимутся до плюс 22 градусов.