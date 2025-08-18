Более двух тысяч машин ожидают досмотра перед Крымским мостом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Количество автомобилей, ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту, в понедельник утром достигло 2 тыс. 144, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"07:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1797 транспортных средств. (...) В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания со стороны Тамани около трех часов, со стороны Керчи - час.

Ранее утром в понедельник сообщалось о 1203 автомобилях, ожидающих проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани.