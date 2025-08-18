В России в сентябре в школу пойдут около 1,5 млн первоклассников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В России в 2025 году в школу пойдут около 1,5 млн первоклассников, всего в школы 1 сентября пойдут более 18 млн детей, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко после Всероссийского совещания с руководителями образовательных ведомств регионов.

"1 сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 млн ребят, включая около 1,5 млн первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказано в сообщении.

На совещании также было отмечено, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

Одной из приоритетных задач на новый учебный год в пресс-службе назвали развитие естественно-научного образования. Показатели выбора ЕГЭ по этим предметам демонстрируют положительную динамику.