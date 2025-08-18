Поиск

В России в сентябре в школу пойдут около 1,5 млн первоклассников

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В России в 2025 году в школу пойдут около 1,5 млн первоклассников, всего в школы 1 сентября пойдут более 18 млн детей, сообщили в пресс-службе вице-премьера Дмитрия Чернышенко после Всероссийского совещания с руководителями образовательных ведомств регионов.

"1 сентября в 40 тысяч школ по всей стране пойдут более 18 млн ребят, включая около 1,5 млн первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - сказано в сообщении.

На совещании также было отмечено, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

Одной из приоритетных задач на новый учебный год в пресс-службе назвали развитие естественно-научного образования. Показатели выбора ЕГЭ по этим предметам демонстрируют положительную динамику.

ЕГЭ Дмитрий Чернышенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ начала поставки топинамбура в Китай

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

"Автозавод СПб" возобновил производство после трехнедельного корпоративного отпуска

"Аэрофлот" восстановил доступ к программе лояльности

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2347 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });