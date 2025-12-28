Путин подписал законы об освобождении чиновников от ежегодного декларирования доходов

Фото: Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал пакет законов об изменении системы декларирования доходов, расходов и контроля за имуществом чиновников.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Один из двух законов уточняет перечень лиц, в отношении которых установлена обязанность предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, порядка такого предоставления. Кроме того, уточняются полномочия подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений).

Как отметил ранее один из авторов пакета законов, глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Булавин, расширяется перечень должностных лиц, обязанных декларировать доходы.

"Добавлены новые категории - работники отдельных государственных корпораций, внебюджетных фондов, руководители государственных и муниципальных учреждений", - сказал Булавин во вторник на заседании комитета палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству, представляя законы.

При этом, отметил он, одним из законов установлен новый подход к предоставлению чиновниками сведений о доходах.

По словам Булавина, также "закон признает утратившими силу нормы об обязательном размещении деклараций в интернете и предоставлении их в СМИ".

Другой соавтор этих инициатив, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев ранее заявлял, что "цифровизация системы антикоррупционного контроля позволяет не ждать год, пока чиновник представит очередную декларацию, а вести постоянный мониторинг, оперативно получая информацию о любых изменениях в его финансовом положении".