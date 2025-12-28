Шесть поездов по сообщению с Крымом задерживаются

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Два поезда дальнего следования задерживаются в направлении Крыма и четыре - из Крыма, сообщил "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В телеграм-канале ГСЭ говорится, что по состоянию на 10:00 мск воскресенья задерживаются два поезда из Москвы в Симферополь (время задержки от 2,5 до 3 часов).

Также опаздывают два состава в Москву из Симферополя (от 2 до 3,5 часа) и два состава в Санкт-Петербург - из Симферополя и Севастополя (2 часа).

"Время задержки в пути может измениться. Мы используем все возможности по сокращению времени опоздания", - добавили в компании.

Причины не называются, но ранее пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что из-за схода локомотива грузового поезда в Ростовской области в ночь на воскресенье задерживается движение 20 пассажирских поездов дальнего следования и 5 - пригородных.