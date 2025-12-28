Двадцать пять поездов задерживаются в Ростовской области из-за схода локомотива

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Из-за схода локомотива грузового поезда в Ростовской области задерживается движение пассажирских поездов, сообщает пресс-служба Северо-кавказской железной дороги (СКЖД) в воскресенье.

"Сегодня в 3 часа 35 минут на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону произошел сход локомотива грузового поезда. Пострадавших нет. В результате схода до 4 часов в пути задержаны 20 поездов дальнего следования и 5 поездов пригородного сообщения", - говорится в сообщении.

Движение поездов организовано по соседнему пути.

В пресс-службе отметили, что железнодорожники предпринимают все необходимые меры, чтобы сократить отставание поездов.