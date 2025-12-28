Поиск

Ракета "Союз" с российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками стартовала с космодрома Восточный, следует из трансляции "Роскосмоса".

Пуск состоялся в 16:18 по московскому времени с площадки 1С космодрома. Примерно через 10 минут разгонный блок "Фрегат" с космическими аппаратами должен отделиться от третьей ступени ракеты-носителя.

Планируется, что спутники "Аист-2Т" отделятся от разгонного блока спустя час после старта.

23 декабря в компании "Главкосмос" сообщили, что помимо двух спутников "Аист-2Т" на орбиту отправятся 50 малых российских и зарубежных космических аппаратов в качестве попутной полезной нагрузки.

25 декабря агентство ISNA со ссылкой на главу Иранского космического агентства Хасана Саларие сообщило, что Иран 28 декабря планирует вывести на орбиту три спутника с космодрома Восточный. "Глава агентства объявил, что три разработанных Ираном спутника - "Зафар-2", "Пая" и модернизированная версия "Каусар" - планируется запустить 28 декабря", - говорилось в сообщении.

По словам Саларие, спутники должны выйти на низкую околоземную орбиту на высоту примерно 500 км.

Кроме того, на околоземную орбиту отправятся студенческие малые спутники проекта Space-Pi: "Лобачевский" (ННГУ имени Лобачевского), "Скорпион" (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Скобельцына), "Политех Юниверс-6" (СПбПУ Петра Великого), "Аист-СТ" (Самарский университет имени Королёва). Также в космос отправятся аппараты по программе "УниверСат": "Хорс" №5 (МГТУ имени Баумана), "Владивосток-2" (ДВФУ), "МорСат-1" (АмГУ и МАИ).

В "Роскосмосе" сообщали, что "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.

