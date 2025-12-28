Два космических аппарата "Аист-2Т" выведены на заданную орбиту

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Два космических аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Аист-2Т" выведены на орбиту после старта ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе" в воскресенье.

"Аппараты "Аист-2Т" запущенные с Восточного, доставлены на заданную орбиту и отделились от разгонного блока "Фрегат", - говорится в сообщении госкорпорации.

Отмечается, что разгонный блок продолжает выводить на целевые орбиты 50 малых спутников.

ДЗЗ "Аист-2Т" и 50 российскими и зарубежными малыми спутниками стартовала с площадки 1С космодрома Восточный.

В "Роскосмосе" сообщали, что "Аист-2Т" №1 и №2 будут работать в паре для повышения точности данных. Срок активного существования аппаратов - не менее пяти лет. Спутники позволят производить стереометрическую (объемную) съемку поверхности Земли. Данные с аппаратов планируется использовать для создания базы 3D-изображений земной поверхности и мониторинга чрезвычайных ситуаций.