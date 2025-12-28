Поиск

Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Камчатского края остались без электричества из-за охотоморского циклона, обрушившегося на регион, сообщили в камчатском правительстве.

"Наиболее сложная обстановка складывается в Елизовском муниципальном округе", - уточнили в краевой администрации. Там отметили, что тепло в дома подается в полном объеме.

"Транспортное сообщение по региональным и федеральным трассам обеспечено, за исключением проезда в Усть-Большерецкий муниципальный округ. Движение рейсовых автобусов по междугородным и пригородным маршрутам обеспечено", - заявил зампред правительства региона Дмитрий Щипицын.

В Елизовском округе идут работы по восстановлению электроснабжения, свет уже подали в поселок Лесной. В Лесновской основной школе поселка развернут пункт временного размещения. "Сейчас туда доставляют горячее питания для населения. Уже 102 человека заявили о потребности в обеспечении горячим питание", - проинформировал временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Гончаров.

"Восстановление подачи электроэнергии также ведется в остальных поселениях (Елизовского - ИФ) муниципалитета — Южные Коряки, Новый, Светлый и Пионерский", - сообщила региональная администрация.

Камчатский край циклон электроснабжение
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Аэропорты Самары, Ульяновска, Калуги, Пензы и Саратова возобновили работу

Герасимов заявил, что ВС РФ контролируют Степногорск в Запорожской области

Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

 Путин заявил, что на Западе предлагают Киеву принять достойные условия завершения конфликта

Начальник Генштаба РФ о продвижении на Славянск ускоренными темпами

Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

 Начальник Генштаба РФ сообщил о взятии под контроль Димитрова (Мирнограда) в ДНР

Герасимов доложил президенту о наступлении на всех направлениях в зоне СВО

Что произошло за день: суббота, 27 декабря

Путин на командном пункте объединенной группировки войск провел совещание по ситуации в зоне СВО

Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

 Обжаловано решение об обращении в доход государства лицея, созданного Ходорковским

Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии

 Около четырех тысяч жителей Ростовской области остались без тепла из-за аварии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7988 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 419 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });