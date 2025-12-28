Жители Камчатского края остались без света из-за циклона

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько населенных пунктов Камчатского края остались без электричества из-за охотоморского циклона, обрушившегося на регион, сообщили в камчатском правительстве.



"Наиболее сложная обстановка складывается в Елизовском муниципальном округе", - уточнили в краевой администрации. Там отметили, что тепло в дома подается в полном объеме.

"Транспортное сообщение по региональным и федеральным трассам обеспечено, за исключением проезда в Усть-Большерецкий муниципальный округ. Движение рейсовых автобусов по междугородным и пригородным маршрутам обеспечено", - заявил зампред правительства региона Дмитрий Щипицын.

В Елизовском округе идут работы по восстановлению электроснабжения, свет уже подали в поселок Лесной. В Лесновской основной школе поселка развернут пункт временного размещения. "Сейчас туда доставляют горячее питания для населения. Уже 102 человека заявили о потребности в обеспечении горячим питание", - проинформировал временно исполняющий полномочия главы округа Андрей Гончаров.

"Восстановление подачи электроэнергии также ведется в остальных поселениях (Елизовского - ИФ) муниципалитета — Южные Коряки, Новый, Светлый и Пионерский", - сообщила региональная администрация.