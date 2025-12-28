Строительство аэропорта космодрома Восточный полностью завершат в 2026 году

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Аэропорт космодрома Восточный полностью достроят в следующем году, сообщили в госкорпорации "Роскосмос" в воскресенье.

"Полное завершение строительства аэропорта - 2026 год", - говорится в сообщении.

В госкорпорации также сообщили, что глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов прибыл с рабочим визитом на космодром, где в том числе осматривает объекты инфраструктуры Восточного.

23 мая этого года самолет "Роскосмоса" Ту-204-300 с делегацией госкорпорации на борту выполнил первый официальный рейс в аэропорт космодрома. Взлетно-посадочная полоса аэропорта была официально введена в эксплуатацию 14 мая.

17 июня в аэропорт прибыл первый грузовой самолет с космическими аппаратами на борту.

В декабре 2020 года был заключен комплексный государственный контракт на строительство аэропорта на космодроме Восточный с единственным исполнителем работ - АО "Крокус". Сообщалось, что в будущем аэропорт может стать международным.

Аэропорт будет обеспечивать прием и выпуск всех типов пассажирских, транспортных и специализированных самолетов. Он сможет принимать самолеты Ан-124 и Ил-76.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. 11 апреля 2024 года с Восточного состоялся первый пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5".