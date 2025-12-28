Движение поездов в Ростовской области восстановлено

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Движение поездов в Ростовской области полностью восстановили, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СКЖД в воскресенье.

"Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка - Проточный в Ростове-на-Дону, частично нарушенное в результате схода локомотива грузового поезда, восстановлено в полном объеме и осуществляется по двум путям", - сказал представитель пресс-службы.

К восстановительным работам было привлечено более 160 работников СКЖД и пять единиц техники.

"На данный момент на время более одного часа отстают от расписания 33 пассажирских поезда, включая 6 пригородных составов", - подчеркнул собеседник агентства.

Пассажиры поездов, задерживающихся в пути более 4 часов, обеспечены питанием.

Ранее сообщалось, что двадцать пять поездов задерживаются в Ростовской области из-за схода локомотива. Пострадавших нет.