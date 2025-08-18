Минсельхоз установил максимальный размер льготного кредита по программе СПК на 2025 год

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU -Максимальный размер краткосрочного кредита, который будет предоставляться одному заемщику в рамках соглашений о повышении конкурентоспособности (СПК), в 2025 году составит 2 млрд рублей, сообщает сайт Минсельхоза.

Такие кредиты в этом году будут предоставляться только на переработку продукции растениеводства и животноводства, пищевых лесных ресурсов, а также переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков. На растениеводство, животноводство, рыболовство и аквакультуру такие кредиты не предусмотрены. В объявлении против этих отраслей максимальный размер такого кредита указан как "0 руб.".

Это решение принято в соответствии с приказом Минсельхоза от 11 октября 2024 года (утверждает порядок определения максимального размера льготного краткосрочного кредита для одного заемщика в рамках программы СПК) и протоколом заседания комиссии по вопросам повышения конкурентоспособности от 12 августа 2025 года, говорится в объявлении.

Как сообщалось, ранее Минсельхоз внес изменения в порядок отбора сельхозпроизводителей для получения краткосрочных льготных кредитов в рамках СПК.

Согласно приказу ведомства от 2 июля 2025 года (зарегистрирован в Минюсте 16 июля 2025 года), повышен критерий объема продукции, необходимой для привлечения кредита. Теперь он составляет не менее 1,5 рубля на 1 рубль запрашиваемого льготного краткосрочного кредита. Это выше прежнего показателя в 0,61 рубля на 1 рубль кредита.

На запрос "Интерфакса", с чем связано это нововведение, в ведомстве не ответили.

Как сообщалось ранее, программа СПК рассчитана на увеличение объемов производства продукции путем предоставления кредитов на льготных условиях. Прежде всего речь идет о продукции, ориентированной на экспорт.

Программа утверждена постановлением правительства от 26 апреля 2019 года.