Менее тысячи машин ожидают досмотра перед Крымским мостом

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту в понедельник вечером ожидают 960 автомобилей, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"19:00. Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 960 транспортных средств", - говорится в сообщении.

Время ожидания со стороны Керчи оценивается в три часа.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с утра воскресенья. К ночи число автомобилей на досмотр сократилось, но ранним утром в понедельник снова резко возросло. Уже к 7:00 мск их количество превысило 2 тысячи, а к 13:00 мск - 2,8 тысячи. Наибольшее число очередей в понедельник фиксировалось со стороны Тамани.

Крымский мост Керчь Тамань
