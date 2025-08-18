Поиск

МИД заявил, что РФ не приемлет сценария размещения на Украине военных НАТО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми заявления британских официальных лиц о возможности появления на Украине воинского контингента с участием стран НАТО.

"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Захарова также заявила, что Лондон стремится подорвать усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. "Из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства констатировала: "В Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают всё возможное для затягивания кровопролития".

Ранее в августе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что c первого дня прекращения огня на Украине британские военные будут готовы к развертыванию на украинской территории.

МИД РФ Мария Захарова НАТО Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: понедельник, 18 августа

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 24 человек

РФ начала поставки топинамбура в Китай

РФ начала поставки топинамбура в Китай

Число погибших при пожаре на рязанском предприятии возросло до 23 человек

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

Путин поддержал просьбу о введении моратория на банкротство ростовских фермеров

В РФ заявили о готовности передать Украине 31 человека в формате взаимной репатриации

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей

Биржевые цены на бензин обновили рекорды: тонна Аи-95 стала дороже 80 тысяч рублей
Встреча Путина и Трампа на Аляске

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Путин в понедельник продолжит информировать зарубежных партнеров об итогах саммита РФ-США

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

Платформа "Сферум" интегрирована в мессенджер МАХ

В Кузбассе в шахте загорелся подземный электровоз

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2348 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6987 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });