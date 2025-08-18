МИД заявил, что РФ не приемлет сценария размещения на Украине военных НАТО

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала неприемлемыми заявления британских официальных лиц о возможности появления на Украине воинского контингента с участием стран НАТО.

"Подтверждаем не раз озвучивавшуюся позицию о нашем категорическом неприятии любых сценариев, предусматривающих появление на Украине воинского контингента с участием стран НАТО, что чревато неконтролируемой эскалацией конфликта с непредсказуемыми последствиями", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Захарова также заявила, что Лондон стремится подорвать усилия Москвы и Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. "Из Лондона продолжают сыпаться высказывания, которые не только диссонируют с усилиями Москвы и Вашингтона, но и явным образом направлены на их подрыв", - цитирует Захарову сайт МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства констатировала: "В Лондоне не заинтересованы в урегулировании ситуации, а делают всё возможное для затягивания кровопролития".

Ранее в августе министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что c первого дня прекращения огня на Украине британские военные будут готовы к развертыванию на украинской территории.