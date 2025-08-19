Правительство РФ рассмотрит вопрос о поддержке льготного кредитования аграриев

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассмотрит вопрос о поддержке льготного кредитования аграриев.

Как сообщается в пресс-релизе к заседанию, которое запланировано на вторник, в повестку дня включен вопрос о выделении Минсельхозу в 2025 году из резервного фонда правительства средств на субсидирование кредитов, выданных производителям и переработчикам сельхозпродукции по льготной ставке.

"Проект распоряжения направлен на поддержку программы льготного кредитования сельхозпроизводителей", - говорится в пресс-релизе.

Льготное кредитование является одной из наиболее востребованных форм господдержки АПК.

Как сообщалось, в январе 2025 года распоряжением правительства из федерального бюджета на субсидирование льготных кредитов было направлено свыше 42 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в 2024 году.

В 2024 году льготное кредитование АПК было переведено на так называемую плавающую ставку, которая зависит от изменения ключевой ставки ЦБ. Ряд приоритетных направлений получает кредиты, ставка по которым субсидируется на 70% от ключевой ставки ЦБ, направления с достаточно высокой рентабельностью привлекают кредиты, ставка по которым субсидируется на 50%.