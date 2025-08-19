Поиск

ФСБ сообщила о задержании в Удмуртии мигранта, готовившего поджог ж/д состава

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ФСБ заявила о задержании в Удмуртии уроженца одной из стран Центральной Азии, который планировал теракт.

"В результате проведенных мероприятий в городе Глазове задержан выходец одной из стран Центрально-Азиатского региона, осуществлявший подготовку поджога железнодорожного состава, а также оправдывавший в соцсетях и мессенджере Telegram теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл", - сообщили во вторник в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там добавили, что у фигуранта изъяты компоненты для изготовления самодельных зажигательных устройств, мобильный телефон, содержащий инструкции по изготовлению взрывчатки, схему расположения объектов в районе планируемого теракта, а также переписку с членами международных террористических организаций.

Следственным отделом УФСБ по Удмуртии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма с использованием сети Интернет) УК РФ.

Задержанный заключен под стражу.

ФСБ Удмуртия
