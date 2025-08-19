Поиск

Ракетоносцы Ту-95МС совершили полёт над нейтральными водами Японского моря

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря, сообщило Минобороны РФ во вторник.

"Продолжительность полета составила более 6 часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России", - говорится в сообщении ведомства.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ отметили, что экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

18 августа в военном ведомстве сообщали о полете "стратегов" Ту-95МС над нейтральными водами Баренцева моря, продолжительность полета составила более 4 часов.

