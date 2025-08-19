Военные РФ нанесли поражение артиллерийским складам, цеху сборки БПЛА ВСУ

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия украинской армии, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, цеху сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах", - сказано в сообщении Минобороны.