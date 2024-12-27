Еще 2,9 млрд руб. направят на специализированную и высокотехнологичную медпомощь

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - На оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи дополнительно направят более 2,9 млрд рублей, сообщили в правительстве России.

"На оказание гражданам специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи будет дополнительно направлено более 2,9 млрд рублей", - говорится в сообщении на сайте правительства в пятницу.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Дополнительное финансирование выделено из страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования, уточнили в правительстве.

Решение позволит сохранить доступность для граждан специализированной и высокотехнологичной бесплатной медицинской помощи в федеральных медучреждениях в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования, отмечается в сообщении.

В России в рамках базовой программы ОМС оказывается более 80 различных видов высокотехнологичной медпомощи, связанных в том числе с лечением сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний.