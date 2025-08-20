Путин поделился с Эрдоганом оценкой саммита на Аляске

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, поделился с ним оценками саммита России-США на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля.

"Лидеры обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины. С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - также сказано в сообщении.

"Затронуты также некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая дальнейшее развитие торгово-инвестиционных связей", - сообщил Кремль.

Условлено о продолжении личных контактов.