Путин ознакомил президента Бразилии с итогами саммита РФ-США

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Канцелярия президента Бразилии проинформировала о телефонном разговоре главы государства Луиса Инасиу Лулы да Силвы и российского лидера Владимира Путина.

"В беседе, которая длилась около получаса, Путин рассказал о встрече с президентом США Дональдом Трампом, назвал ее положительной", - говорится в сообщении.

"Президент Лула да Силва поблагодарил Путина за эту беседу и заверил, что Бразилия будет поддерживать все усилия, которые могли бы привести к мирному завершению конфликта между Россией и Украиной. Он также пожелал успехов в продолжении переговоров", - отмечается в тексте.

В Кремле подтвердили телефонный разговор Путина и да Силвы. "Обсуждены основные итоги переговоров Владимира Путина с президентом США в Анкоридже. Лула да Силва отметил важность переданной ему информации, в том числе с учетом работы, ведущейся в "Группе друзей мира на Украине", сопредседателем которой является Бразилия", - отмечается в сообщении пресс-службы российского лидера.

Подтверждена обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии российско-бразильского диалога, а также в тесном взаимодействии в рамках БРИКС, добавили в пресс-службе.

15 августа Трамп и Путин встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.