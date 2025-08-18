Путин поделился с президентом ЮАР основными итогами саммита РФ-США на Аляске

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщает пресс-служба Кремля.

"Путин поделился основными итогами российско-американских переговоров на высшем уровне на Аляске. Сирил Рамафоса выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в ходе разговора "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее развитие всеобъемлющего стратегического российско-южноафриканского партнерства, тесное взаимодействие двух стран на международных площадках".

15 августа Путин и президент США Дональд Трамп встретились на Аляске для обсуждения украинского конфликта. Оба политических лидера положительно охарактеризовали переговоры. Позднее Трамп передал Киеву и лидерам стран НАТО, что Путин хочет не прекращения огня, а достижения всеобъемлющего мирного соглашения. Президент США заявил, что поддерживает этот план.