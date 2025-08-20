Поиск

Патрушев обсудил вопросы безопасности морской деятельности РФ в Азово-Черноморском регионе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости обеспечения безопасности объектов морской деятельности РФ в Азово-Черноморском регионе в условиях современных угроз.

"Морская деятельность в Азово-Черноморском регионе в настоящее время осуществляется в непростых условиях. Не прекращаются атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в акваториях Чёрного и Азовского морей, совершаются террористические акты в отношении объектов инфраструктуры южных регионов", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

Он отметил, что "в связи с этим важнейшей задачей является обеспечение безопасности судоходства и портово-прибрежной инфраструктуры".

Председатель Морской коллегии подчеркнул важность антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов инфраструктуры предприятий и необходимость их дооснащения инженерно-техническими средствами, в том числе необходимыми для защиты от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Разлив мазута в Керченском проливе

Он отметил, что Азово-Черноморский регион "подвержен рискам возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера, прежде всего, из-за угроз совершения террористических актов".

"Последние две аварии в Керченском проливе в прошлом году, приведшие к серьезным экологическим последствиям, еще раз подтверждают важность соблюдения судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности, а также обеспечения повышенной готовности сил и средств для ликвидации последствий аварий. Первоочередной задачей является недопущение подобных событий", - сказал Патрушев.

В совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона приняли участие полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители федеральных органов исполнительной власти, командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук, руководство Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской и Херсонской областей, а также глава Новороссийска.

Николай Патрушев Азово-Черноморский бассейн
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Генпрокуратура просит обратить в доход РФ имущество экс-замглавы Минобороны Иванова

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Число жертв пожара на рязанском предприятии возросло до 26 человек

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

Американец заочно осужден в РФ на 28 лет за участие в боях на стороне Украины

РФ ввела ответные санкции против британских СМИ, НПО и консалтинговых структур

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

Замдиректора "Ельцин Центра" Телень оштрафована по делу о дискредитации армии

"Газпром" нашел покупателя на сочинский санаторий "Голубая горка"

В Москве заявили о готовности к продолжению переговоров с Киевом в любом формате

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге

Ozon признал задержку доставки около 30% заказов в Москве и Петербурге
Разлив мазута в Керченском проливе

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю

Владелец танкера "Волгонефть-239" обжалует взыскание 35,5 млрд рублей ущерба Черному морю
Разлив мазута в Керченском проливе

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России

Ространснадзор после проверки приостановил работу 5 терминалов на юге России
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7001 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2351 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });