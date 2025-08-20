Патрушев обсудил вопросы безопасности морской деятельности РФ в Азово-Черноморском регионе

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о необходимости обеспечения безопасности объектов морской деятельности РФ в Азово-Черноморском регионе в условиях современных угроз.

"Морская деятельность в Азово-Черноморском регионе в настоящее время осуществляется в непростых условиях. Не прекращаются атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров в акваториях Чёрного и Азовского морей, совершаются террористические акты в отношении объектов инфраструктуры южных регионов", - сказал Патрушев на совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона.

Он отметил, что "в связи с этим важнейшей задачей является обеспечение безопасности судоходства и портово-прибрежной инфраструктуры".

Председатель Морской коллегии подчеркнул важность антитеррористической и противодиверсионной защиты объектов инфраструктуры предприятий и необходимость их дооснащения инженерно-техническими средствами, в том числе необходимыми для защиты от беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров.

Он отметил, что Азово-Черноморский регион "подвержен рискам возникновения аварий, чрезвычайных ситуаций, в том числе техногенного характера, прежде всего, из-за угроз совершения террористических актов".

"Последние две аварии в Керченском проливе в прошлом году, приведшие к серьезным экологическим последствиям, еще раз подтверждают важность соблюдения судоходными компаниями и их владельцами норм и правил безопасности, а также обеспечения повышенной готовности сил и средств для ликвидации последствий аварий. Первоочередной задачей является недопущение подобных событий", - сказал Патрушев.

В совещании по вопросам реализации национальной морской политики в приморских территориях Азово-Черноморского региона приняли участие полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов, представители федеральных органов исполнительной власти, командующий Черноморским флотом РФ Сергей Пинчук, руководство Краснодарского края, Республики Крым, Ростовской и Херсонской областей, а также глава Новороссийска.