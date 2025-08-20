Поиск

Мантуров призвал Индию укреплять сотрудничество в сфере банковских расчетов

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Сейчас уже более 90% взаимных расчетов России и Индии проходит в национальных валютах, для дальнейшего развития торговли странам необходимо обеспечить бесперебойность расчетов, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

"Важной задачей, особенно в текущих реалиях, является обеспечение бесперебойности взаиморасчетов. Нам уже удалось перевести более 90% платежей между Россией и Индией на национальные валюты. Считаем необходимым далее укреплять межбанковское сотрудничество и взаимодействие в сфере страхования", - заявил чиновник.

Он отметил семикратный рост товарооборота России и Индии за последние пять и диверсификацию торговли. По его словам, помимо традиционных и устойчивых поставок в Индию энергоносителей, российский экспорт представлен минеральными удобрениями, продукцией металлургии и лесной промышленности, алмазами, энергетическим оборудованием и продовольствием.

Россия импортирует из Индии продукцию агропромышленного комплекса, лекарственные средства и субстанции, товары легкой промышленности, индустриальное сырье, оборудование и комплектующие, напомнил Мантуров.

Денис Мантуров Индия
