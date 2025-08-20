Поиск

Пункт захоронения радиоактивных отходов близ челябинского ПО "Маяк" введут в 2026 году

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - ФГУП "НО РАО" планирует в 2026 году запустить в работу первый модуль пункта захоронения радиоактивных отходов, создаваемого в пределах санитарнозащитной зоны "Производственного объединения "Маяк" (Озерск, Челябинская область).

Об этом корпоративному изданию ПО "Маяк" сообщил директор по государственной политике в области радиоактивных отходов (РАО), отработавшего ядерного топлива и вывода из эксплуатации ядерно- и радиационно опасных объектов "Росатома" Василий Тинин.

"В первом квартале 2026 года филиал "Озерский" ФГУП "НО РАО" планирует получить лицензию на эксплуатацию объекта и приступить к работе по захоронению радиоактивных отходов, основным поставщиком которых станет ПО "Маяк"", - сказал Тинин.

По его словам, строительство объекта "идет в соответствии с планами и по графику", совместно с Ростехнадзором ведутся работы "с документацией, которая оформляется по завершении строительства объекта".

"Я рассчитываю, что в декабре 2025 года мы получим заключение о соответствии - это документ, который подтверждает, что построенный объект отвечает проектной документации и требованиям законодательства. Следующий этап - подписание акта приемки законченного строительства объекта приемочной комиссией", - уточнил Тинин.

Приповерхностный пункт захоронения радиоактивных отходов филиала "Озерский" ФГУП "НО РАО" строится для обеспечения финальной изоляции образующихся и накопленных предприятием радиоактивных отходов (РАО) 3-го и 4-го классов - твердых низко- и среднеактивных короткоживущих РАО.

Всего будет построено 15 модульных сооружений (карт) монолитного типа размерами 70х70 метров и высотой шесть метров, каждое из которых рассчитано на 15 тысяч куб. метров РАО 3 и 4 классов. Строительство пункта продолжится до 2035 года, его эксплуатация - до 2060 года. Мониторинг безопасности объекта после заполнения всех модулей будет длиться не менее 300 лет, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что филиал "Озерский" "Национального оператора РАО" планировал в 2025 году ввести в эксплуатацию пункт приповерхностного захоронения радиоактивных отходов 3 и 4 классов вблизи Озерска.

ФГУП "Национальный оператор по обращению с радиоактивными отходами" - единственная в стране организация, уполномоченная вести деятельность по окончательной изоляции РАО, а также выполнять другие связанные с этим функции.

Челябинская область Росатом Маяк РАО Василий Тинин
