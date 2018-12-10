"Маяк" запланировал к 2020 году начать промпереработку ядерного уран-циркониевого топлива

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - ПО "Маяк" (Озерск, Челябинская область, входит в госкорпорацию "Росатом") к концу 2018 года переработает первую партию уран-циркониевого отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). До 2020 года планирует приступить к промышленной переработке, сообщает пресс-служба предприятия.

"Подготовка для приема и переработки уран-циркониевого топлива на заводе началась в 2014 году. Это топливо впервые будет переработано в конце декабря 2018 года в ходе опытной операции. Полученные результаты станут основой уже для промышленной переработки уран-циркониевого топлива на "Маяке", - говорится в сообщении.

По словам главного инженера предприятия Дмитрия Колупаева, которые приводит пресс-служба, промышленная переработка должна начаться до 2020 года.

Производственное объединение "Маяк" - госпредприятие, занимающееся производством компонентов ядерного оружия, изотопов, хранением и переработкой ОЯТ.

Ранее сообщалось, что "Маяк" намерен перерабатывать все виды радиоактивных отходов.