Поврежденными после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону признаны 20 зданий

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - После атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены 20 зданий, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время от жителей уже принято 175 заявлений.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были повреждены 15 многоквартирных домов, частный дом, административное здание и легковые автомобили. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. Там сейчас находятся 60 человек. Были ранены 13 человек, в том числе двое детей. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в больнице остаются шесть человек. На месте введен локальный режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ).