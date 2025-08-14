Поиск

Поврежденными после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону признаны 20 зданий

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - После атаки БПЛА на центр Ростова-на-Дону повреждены 20 зданий, сообщает врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Осмотрел место атаки БПЛА в Ростове. Пострадали 20 зданий. Повреждены окна, балконы, припаркованные рядом автомобили. Оперативно работает комиссия, устанавливаем причиненный ущерб", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По его словам, в настоящее время от жителей уже принято 175 заявлений.

Ранее сообщалось, что после атаки БПЛА в центре Ростова-на-Дону были повреждены 15 многоквартирных домов, частный дом, административное здание и легковые автомобили. Из домов эвакуированы 212 человек, для них организован пункт временного размещения на базе школы. Там сейчас находятся 60 человек. Были ранены 13 человек, в том числе двое детей. Два человека были госпитализированы в тяжелом состоянии. Всего в больнице остаются шесть человек. На месте введен локальный режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ч.2 ст.205 УК РФ).

Ростов-на-Дону
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Репортеры без границ" внесены в перечень нежелательных в России организаций

Путин по пути на Аляску посетит один из российских регионов

Трамп не надеется на немедленное прекращение огня после саммита на Аляске

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

По итогам саммита в Аляске подписание документов не планируется

В Кремле заявили о готовности Путина и Трампа решать самые сложные вопросы через диалог

Источники сообщили о планах продлить запрет на экспорт бензина из России до конца сентября

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

ЦБ сообщил о росте внешнего долга России до $323 млрд

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ

Илья Варламов заочно приговорен к 8,5 годам колонии по делу о фейках о ВС РФ
Военная операция на Украине

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 84 на 84

Путин заявил об энергичных и искренних усилиях США по урегулированию на Украине

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6968 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });