Поиск

В РФ сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ в ДНР и Черниговской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары авиабомбами по украинскому пункту дислокации и складу с беспилотниками в районе Константиновки ДНР, а также по пункту дислокации ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт временной дислокации и склад БПЛА 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР) и пункт временной дислокации личного состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в результате авиаударов уничтожены пункты временной дислокации и склад дронов ВСУ, что подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

По официальным данным, ФАБ-3000 - фугасная авиационная бомба калибра 3 000 килограмм, которая оснащается универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 21 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ ДНР ВСУ Черниговская область Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Петербурге возбудили уголовные дела из-за двух ЖК-долгостроев

Военная операция на Украине

Министр обороны РФ проинспектировал группировку войск "Север"

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

В Минобороны РФ сообщили о ночном групповом ударе по объектам на Украине

Суд приговорил к 15 годам россиянку, готовившую теракт в Крыму по заданию Киева

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

Мессенджер Max с 1 сентября станет обязательным для предустановки на устройствах

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

В Туве за сутки локализовали лесные пожары на площади 1,5 тысячи га

ЦБ РФ определил признаки мошеннических операций при снятии наличных в банкоматах

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 49 беспилотников ВСУ

Приостановлено движение поездов в Воронежской области из-за падения обломков БПЛА

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже

Осужденный француз Винатье стал фигурантом дела о шпионаже
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7008 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });