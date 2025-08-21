В РФ сообщили об ударах по пунктам дислокации ВСУ в ДНР и Черниговской области

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удары авиабомбами по украинскому пункту дислокации и складу с беспилотниками в районе Константиновки ДНР, а также по пункту дислокации ВСУ в Черниговской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ были обнаружены пункт временной дислокации и склад БПЛА 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Константиновка (ДНР) и пункт временной дислокации личного состава 144-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области", - говорится в сообщении ведомства.

"Командованием было принято решение о нанесении по обнаруженным объектам противника авиационных ударов ВКС России с применением авиабомб ФАБ-3000 и ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции", - сообщило Минобороны РФ.

Согласно сообщению, в результате авиаударов уничтожены пункты временной дислокации и склад дронов ВСУ, что подтверждается средствами объективного контроля в режиме реального времени.

Минобороны РФ распространило кадры ударов.

По официальным данным, ФАБ-3000 - фугасная авиационная бомба калибра 3 000 килограмм, которая оснащается универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Этот модуль позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.