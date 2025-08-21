РФ вышла из арбитражного процесса о задержании украинских кораблей в 2018 году

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия вышла в четверг из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Чёрном море трёх украинских военных кораблей в ноябре 2018 года в связи с нарушениями при разбирательстве и нелегитимностью арбитражного трибунала, заявляет МИД РФ.

"21 августа Российская Федерация вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву 1982 года о задержании в Чёрном море в ноябре 2018 года трёх украинских военных кораблей. Причиной выхода стали грубые процедурные нарушения при проведении разбирательства и нелегитимный состав арбитражного трибунала", - говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Как напоминает ведомство, разбирательство было инициировано в 2019 году Украиной, которая обвинила Россию в якобы нарушении иммунитета военных кораблей, незаконном уголовном преследовании задержанных моряков и нанесении материального ущерба. "Нами была представлена обширная и убедительная доказательственная база юридического и фактологического характера, подтверждающая отсутствие в действиях российских органов каких-либо нарушений международного права", - отмечает МИД РФ.

В 2024 году Россия добилась отвода двух из пяти рассматривающих спор арбитров - из Германии и Канады, причём последний являлся председателем арбитража. "Дисквалифицированные лица поддержали демарши против России в декларации так называемого Института международного права, что несовместимо со статусом международного арбитра в процессе", - поясняет ведомство.

По его данным, арбитраж также отказался определить специальный порядок назначения новых арбитров. "Вместо этого двое из трёх оставшихся членов арбитража из Великобритании и Исландии, вопреки голосу российского арбитра, поддержали предложение Украины о назначении новых арбитров председателем Международного трибунала по морскому праву. Председатель Трибунала Т. Хейдар (Исландия) оперативно произвёл такие назначения без какого-либо участия или согласия со стороны России", - напоминает МИД РФ.

Кроме того, арбитр из Новой Зеландии поддержала антироссийскую декларацию, аналогичную документу Института международного права, в связи с чем ей пришлось взять самоотвод. "Танзанийский судья, в свою очередь, заявил о поддержке основных тезисов той самой декларации Института, выступал с антироссийскими заявлениями в соцсетях, а также голосовал против России на раннем этапе этого же разбирательства при определении обеспечительных мер", - сообщает ведомство.

"Керченский инцидент"

Российские пограничники 25 ноября 2018 года задержали с применением оружия в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь.

Международный трибунал ООН по морскому праву 25 мая 2019 года постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Украине украинские суда.

В РФ 24 украинских моряков обвинили в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ). Они вернулись в Украину 7 сентября 2019 года в рамках взаимного освобождения Украиной и РФ удерживаемых лиц.

17 ноября 2019 года украинские суда в сопровождении российской береговой охраны вышли из акватории Керчи в сторону Черного моря, а 18 ноября переданы украинской стороне.