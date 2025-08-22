Поиск

Минобороны РФ сообщило о начале спецучения по видам обеспечения ВМФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Специальное учение по видам обеспечения с привлечением около 1 тыс. военнослужащих и до 100 единиц вооружения и техники стартовало на Балтийском флоте, сообщило в пятницу Минобороны России.

"В зоне ответственности Балтийского флота развернуты учебные точки, где военнослужащие в максимально приближенной к боевой обстановке отрабатывают различные элементы по организации всех видов обеспечения. К мероприятиям привлекается порядка 1 тысячи военнослужащих Балтийского флота и до 100 единиц вооружения, военной и специальной техники", - говорится в сообщении министерства обороны.

По информации ведомства, плановое спецучение объединений и соединений Военно-морского флота РФ проходит под руководством его главнокомандующего - адмирала Александра Моисеева.

В ходе учения главком ВМФ оценил действия личного состава служб материально-технического обеспечения флота и частей морской авиации по оперативному восстановлению аэродрома после применения по нему средств поражения условного противника, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе одного из этапов отрабатывалась защита аэродрома от ударов беспилотных летательных аппаратов с применением комплексов и средств радиоэлектронной борьбы, а также продемонстрированы возможности по организации оперативной подготовки авиационной техники для вывода её из-под удара", - сказано в сообщении.

В рамках морского этапа учения проведена оценка действий дежурных сил флота и подразделений противоподводно-диверсионной обороны. "Военнослужащие подразделений ПДСС продемонстрировали навыки по обнаружению и захвату группы подводных диверсантов, а также применению FPV-дронов для уничтожения безэкипажных катеров условного противника", - сказали в министерстве обороны.

По его данным, в ходе учебных мероприятий тыловые подразделения Балтийского флота развернули временные пункты снабжения.

Минобороны РФ распространило видеокадры учения.

Минобороны РФ ВМФ Балтийский флот
