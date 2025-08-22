Поиск

Лесные пожары площадью свыше 1 тыс. га тушат в Иркутской области

Лесной пожар в Иркутской области. Архивное фото.
Фото: Кирилл Шипицин/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в лесах Иркутской области ликвидирован один пожар, продолжается тушение шести возгораний на площади 1 тыс. 70 га, сообщает в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Два пожара в Бодайбинском и Катангском районах общей площадью 970 га локализованы. Действующими остаются четыре пожара в Катангском районе на площади 100 га", - говорится в сообщении.

Предварительно причиной всех возгораний стали грозы, в тушении задействованы 187 человек и пять единиц наземной техники.

В пятницу утром ликвидирован пожар площадью 0,1 га в Киренском округе. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнем местного населения.

Накануне было потушено возгорание в Тайшетском округе на площади 4 га. По предварительной информации, причиной пожара стал человеческий фактор. Его ликвидировали шесть человек с использованием двух единиц наземной техники.

Также в четверг для тушения пожаров на севере региона привлекалось три вертолета Ми-8. Авиамониторинг осуществляли два Ан-2 и пять легкомоторных самолетов.

Наземное патрулирование в пятницу будут вести 54 группы общей численностью 112 человек.

