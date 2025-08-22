Поиск

Ограничения на движение и стоянку кораблей вводят в морской акватории у Владивостока в дни проведения ВЭФ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Запрет на плавание вблизи Владивостока всех типов судов, кроме специальных кораблей и транспорта пассажирских линий, вводится с 2 по 6 сентября для обеспечения безопасности проведения Восточного экономического форума, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В указанных районах запрещаются стоянка и передвижение всех судов - маломерных, парусных, спортивных, гидроциклов, пассажирских, прогулочных, грузовых, судов вспомогательного флота, бункеровщиков, буксиров. За исключением судов, привлечённых к мероприятиям по подготовке и проведению форума, специальных спасательных судов и судов для оказания экстренной медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Приморье на время ВЭФ вводятся ограничения на использование воздушного пространства радиусом 250 км с центром во Владивостоке. Оно будет действовать с полуночи 3 сентября до полуночи 6 сентября. Исключения составят суда, которые задействованы в организации форума, воздушные средства, выполняющие неотложные задачи, согласованные с ФСО России. По расписанию будут выполняться регулярные внутренние и международные рейсы.

Также с 1 по 7 сентября с 06:00 до 23:00 во Владивостоке будет запрещена перевозка топлива и горюче-смазочных материалов. С 1 по 7 сентября с 7 утра до полуночи на гостевых маршрутах будет запрещено движение грузовиков, перевозящих опасные грузы.

