В Роспотребнадзоре отрицают появление в стране нового вируса, вызывающего кашель

Ведомство назвало источником слухов мартовскую публикацию в Telegram

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Сведения о циркуляции в России каких-либо новых опасных вирусов, не известных ранее, нет, сообщили в Роспотребнадзоре, комментируя сообщения СМИ о "новом вирусе", сопровождающемся "кровавым кашлем".

В ведомстве отметили, что указанные публикации опираются на материалы, датированные 30 марта 2025 года.

"В это время Роспотребнадзор направлял официальный запрос в адрес телеграм-канала, который являлся первоисточником, и провел проверку представленных данных. В своих публикациях редакция не называла вирус "новым", лишь "неизвестным" (так как он не был установлен), также высказались предположения, что это может быть "микоплазменная пневмония", что вскоре и подтвердилось результатами", - добавили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор
