Путин поддержал идею усиления поддержки небольших городов, где работают над укреплением техсуверенитета

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поддержал идею разработки программы поддержки небольших городов, где работают над укреплением технологического суверенитета российские ученые. Глава государства даст соответствующее поручение.

"Хотелось бы сделать программу поддержки образовательной инфраструктуры в городах технологического развития, в городах, крайне важных именно для завтрашнего суверенитета технологического, чтобы не просто не уезжали, а чтобы стремились туда попасть", - сказал глава "Росатома" Алексей Лихачев, попросив дать соответствующее поручение.

"Хорошо", - поддержал президент.