Путин заявил о проблеске в отношениях РФ и США с приходом Трампа

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Владимир Путин заявил, что с приходом Дональда Трампа на пост президента США "замаячил свет в конце тоннеля" в восстановлении отношений России и США, президент РФ надеется, что лидерские качества Трампа позволят добиться дальнейшего прогресса на этом пути.

"С приходом президента Трампа я думаю, что свет в конце тоннеля все-таки замаячил", - сказал Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли.

Президент РФ подчеркнул: "Я очень рассчитываю на то, что первые шаги, которые были сделаны - это только начало полномасштабного восстановления наших отношений". "Но не от нас это зависит, это зависит прежде всего от наших западных партнеров в широком смысле слова, потому что США тоже связаны определенными обязательствами в рамках различных объединений, в том числе Североатлантического блока", - отметил Путин. Поэтому, по его словам, "именно от руководства Соединенных Штатов зависят следующие шаги".

"Я уверен, что лидерские качества действующего президента Трампа являются хорошим залогом того, что наши отношения будут восстанавливаться, и надеюсь, что наша совместная работа на этой площадке сохранится", - заявил российский президент.

Вернувшись к переговорам с Трампом на Аляске, Путин подчеркнул, что встреча была "очень хорошей, содержательной и откровенной". "Контакты продолжаются на уровне наших министерств, ведомств, компаний", - сообщил президент России.