Путин встретился с нижегородским губернатором

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, глава государства отметил хорошие экономические показатели региона.

Никитин доложил Путину о ключевых показателях региона, в том числе о ситуации в экономике, образовании и о реализации национальных проектов.

"Динамика развития области впечатляет. Несмотря на все сложности, о которых вы сказали. Они связаны с известными делами, я беру сейчас экономику и ключевую ставку. Но все-таки темпы сохраняются очень приличные", - сказал президент.