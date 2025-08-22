Поиск

Путин заявил, что инфляция в РФ снижается

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается, и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент Владимир Путин.

Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона доложил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций.

"Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - отметил Никитин.

Глава государства сказал в ответ: "Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом".

